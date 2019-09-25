Ефимова пожаловалась, что её «убивает московская погода»

Российская пловчиха Юлия Ефимова пожаловалась на погоду в Москве. Спортсменка опубликовала в «Инстаграме» фотографию и написала: «Эта погода меня убивает».

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира. Также Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдёт в Глазго с 4 по 8 декабря.

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