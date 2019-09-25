Ефимова пожаловалась, что её «убивает московская погода»
Российская пловчиха Юлия Ефимова пожаловалась на погоду в Москве. Спортсменка опубликовала в «Инстаграме» фотографию и написала: «Эта погода меня убивает».
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира. Также Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдёт в Глазго с 4 по 8 декабря.
Ефимова — о планах после ОИ-2020: выйти замуж и родить детей
Ефимова призналась, что пропускает допинг-тесты
- 25 сентября 2019
-
10:44
-
10:33
-
10:05
-
09:00
-
08:39
-
00:44
-
00:15
- 24 сентября 2019
-
23:11
-
23:08
-
22:59
-
22:17
-
21:23
-
20:49
-
20:11
-
19:49
-
19:31
-
18:55
-
18:38
-
18:33
-
17:59
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:42
-
16:39
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
15:19
-
15:07
-
14:20
-
13:39
-
13:06
-
12:55
Партнерский контент