Кушнарёв: у российских регбистов не оказалось Х-фактора, чтобы обыграть Самоа

Игрок сборной России по регби Юрий Кушнарёв остался разочарован поражением команды во втором матче группового этапа Кубка мира с Самоа. Российские регбисты уступили со счётом 9:34. В активе полузащитника два реализованных штрафных и дроп-гол.
«Большое разочарование – почти 10 минут играть против 13 соперников и уйти с поля без попытки. Могли сделать это в конце первого тайма, но мяч вылетел вперёд. В таких моментах всем нужно быть более сконцентрированными, но не получилось. Так мы упустили очки. А во втором тайме были провальные 20 минут – с 45-й по 63-ю минуту – пропустили четыре попытки. Упустили контроль мяча в своей зоне, начали играть в своих 22 метрах, получили контратаку, пошли нарушения… При большом отрыве самоанцы почувствовали себя уверенно, а нам оставаться в игре уже было сложно.
Да, может быть, сказалось то, что они были свежее, что нам не хватило времени на отдых, тем более что мы вышли тем же составом. Х-фактора, который мог бы изменить ход игры, у нас не было. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно держаться все 80 минут и все действия совершать идеально", – приводит слова Кушнарёва официальный сайт Федерации регби России.
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