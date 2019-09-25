Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было принято на заседании конгресса, которое проходит сегодня, 25 сентября, в Дохе (Катар).

23 сентября совет IAAF продлил отстранение ВФЛА. Из-за этого решения российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира в Дохе. Из-за отстранения ВФЛА россияне не могут занимать посты в органах IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике состоится в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России с нейтральным статусом.