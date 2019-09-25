«Броненосец» стартует на решающем этапе 52 Super Series

Вчера, 24 сентября, на заключительном этапе 52SuperSeries по парусному спорту не состоялось ни одной гонки из-за сильного ветра в гавани Порто-Черво. Учитывая плотность турнирной таблицы сезона, сокращение количества гонок дополнительно накаляет обстановку.

Финишировав в сезоне-2018 на третьей строчке, итальянская Azzurra подошла к старту заключительного этапа в качестве лидера зачёта. Второе место занимают новоиспечённые чемпионы мира из немецкой команды Platoon (отставание от лидера — 6 очков). На третьей позиции в общем зачёте располагается американская Quantum.

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» проводит самый успешный сезон за время выступления в серии – две медали на четырёх состоявшихся этапах, в том числе бронза недавнего чемпионата мира.

«Конечно, потеря гоночного дня в заключительном этапе серии очень досадна. но все в одинаковых условиях и победит тот, кто сохранит хладнокровие в решающий момент», — сказал рулевой команды «Броненосец» Владимир Любомиров.

Организаторы планируют начать гонки второго дня на час раньше, чтобы провести три старта.