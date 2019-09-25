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В IAAF единогласно поддержали переизбрание Коу на пост президента организации

В IAAF единогласно поддержали переизбрание Коу на пост президента организации
Другие / Лёгкая атлетика 0

Британец Себастьян Коу продолжит занимать пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Такое решение было принято на заседании конгресса IAAF, которое проходит в Дохе (Катар). Коу был единственным кандидатом на пост. Решение о его переизбрании принято единогласно.

Ранее конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было принято на заседании конгресса, которое проходит сегодня, 25 сентября, в Дохе (Катар).

23 сентября совет IAAF продлил отстранение ВФЛА. Из-за этого решения российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира в Дохе. Из-за отстранения ВФЛА россияне не могут занимать посты в органах IAAF.

Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА
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