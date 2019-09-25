Лебедева: у Ласицкене чувствуется паника. Не сгорела бы

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева отреагировала на возможное отстранение сборной России от участия в Играх-2020 в Токио в связи с новым допинговым скандалом. ВАДА открыло дело в отношении РУСАДА в связи с несоответствием в данных Московской лаборатории.

«Прошибить стену недоверия можно только безупречной честностью. У нас всё время чего-то тянут, на что-то рассчитывают и почему-то никак не понимают: чем раньше начнёшь процесс очищения, тем раньше закончишь.



По-прежнему с детьми основную работу в России ведут люди в возрасте 60+. За те пять лет, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстраняет Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, можно было создать базу для подготовки специалистов нового типа. Но мы упустили время и теперь будем ждать новых тренеров 20 лет или больше», — цитирует Лебедеву «Подмосковье сегодня».

Татьяна также прокомментировала критику руководства ВФЛА со стороны ведущих спортсменов, в частности Александра Менькова и Марии Ласицкене.

«Не хотела бы оказаться на их месте. Вполне допускаю, что Мария, которая уже пропустила одну Олимпиаду, сделает всё, чтобы не проехать мимо следующей. Не думаю, что она сменит спортивное гражданство, это непростая процедура, но прорваться на Игры под белым флагом она постарается.



Внутри у Марии чувствуется паника. Вместо чемпионата мира Ласицкене грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства или нет. Дай-то бог, чтобы это не помешало бы ей в Дохе, не сгорела бы», — сказала Лебедева.