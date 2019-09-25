Шляхтин: на слуху только страшилки, что вся лёгкая атлетика пропитана допингом

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пожаловался на то, что после дисквалификации организации произошло значительное снижение в количественном составе тренеров.

23 сентября совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА. Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) под флагом страны.

«В России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя мы постарались увеличить количество своих внутренних стартов. Мы в России потеряли за эти годы 17 тыс. спортсменов молодёжного и подросткового возрастов.

Около тысячи тренеров ушли в другие виды спорта, особенно этот отток идёт среди тренеров молодого возраста, так как всё меньше детей и подростков идут в лёгкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся лёгкая атлетика пропитана допингом. Конечно, отдавать ребёнка в такой вид спорта никто не хочет", — цитирует Шляхтина ТАСС.