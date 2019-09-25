Прыгун с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года

Прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Причиной наказания стал отказ спортсмена пройти допинг-тест в рамках внесоревновательного контроля. Ивакин не сдал пробу 31 августа. Срок дисквалификации 28-летнего атлета отсчитывается с 23 сентября.
Ивакин выиграл чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении в 2013 году. Также спортсмен побеждал на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и на молодёжном чемпионате Европы – 2013. Он является мастером спорта международного класса.
Напомним, ранее совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА. Российские спортсмены не смогут выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) под флагом страны.
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