Богословская: Ласицкене же не сказала, что будет выступать за другую страну

Серебряный призёр летней Олимпиады 1992 года в эстафете 4×100 м Ольга Богословская прокомментировала слова прыгуньи в высоту Марии Ласицкене о том, что она уедет тренироваться за пределы России, если РУСАДА вновь отстранят.



«Она пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде. Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то проведение тренировок за рубежом может быть логичным шагом. Маша будет находиться в юрисдикции другой страны, следовательно, к ней будут приходить допинг-офицеры этого государства. Она же не сказала, что собирается сменить гражданство и выступать за другую страну», — приводит слова Богословской „RT на русском“.

Богословская также оценила решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



«Учитывая всё произошедшее в последнее время, особенно ситуацию с РУСАДА, решение по продлению срока отстранения было вполне логичным. ВФЛА должна что-то делать и бороться за свои права. В качестве причин отказа в восстановлении значатся ситуация вокруг РУСАДА, а также несоответствия между базой LIMS и данными московской антидопинговой лаборатории. При этом стоит отметить, что ВФЛА не имеет к этому никакого отношения», — сказала Богословская.