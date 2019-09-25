Дисквалификацию ВФЛА не поддержали 30 национальных федераций

Сегодня, 25 сентября, конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было принято в Дохе (Катар).
Как сообщает ТАСС, 30 из 190 национальных федераций высказались против продления отстранения ВФЛА. За это решение проголосовали: Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.
От голосования воздержались 17 стран: Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Казахстан, Китай, Лесото, Мальдивские острова, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сирия, Сомали, Руанда и Чад.
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