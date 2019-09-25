Фигуристка Тарусина из-за травмы пропустит сезон-2019/20

Российская фигуристка Анна Тарусина пропустит текущий сезон из-за травмы. Об этом она сообщила в «Инстаграме».

16-летняя спортсменка в августе 2019 года перенесла операцию на ноге. По этой причине она пропустила контрольные прокаты юниорской сборной России.

«Спасибо за переживания. В этом сезоне меня точно нигде не будет. Причины — здоровье и я заканчиваю экстернат», — написала Тарусина в «Инстаграме».

Напомним, в августе 2016 года перед стартом этапа юниорского Гран-при во Франции Тарусина попала в ДТП. Фигуристку госпитализировали в местную клинику.

В минувшем сезоне Анна стала пятой на чемпионате мира среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка показала восьмой результат.

Тарусина — двукратный серебряный призёр этапов Гран-при среди юниоров, а также победительница международных турниров Ice Star и Alpen Trophy.