Плющенко посадил шестилетнего сына за руль и вызвал бурную реакцию в интернете

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии нарушил Правила дорожного движения.

Супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором спортсмен управляет автомобилем, и при этом держит на коленях шестилетнего сына.

Поклонники Плющенко раскритиковали фигуриста, отметив, что он вопиющим образом нарушает правила дорожного движения.

Пользователи оставили следующие комментарии: «Правила дорожного движения ещё никто не отменял для чемпионов», «Нельзя за руль сажать ребёнка, одного уже оштрафовали за видео», «Вот гаишники обрадуются, материальную помощь попросят у наших звёзд!».

Ранее в Сети появилось видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова управляла автомобилем без водительского удостоверения.

Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».