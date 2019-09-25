Плющенко посадил шестилетнего сына за руль и вызвал бурную реакцию в интернете

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии нарушил Правила дорожного движения.
Супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором спортсмен управляет автомобилем, и при этом держит на коленях шестилетнего сына.
Поклонники Плющенко раскритиковали фигуриста, отметив, что он вопиющим образом нарушает правила дорожного движения.
Пользователи оставили следующие комментарии: «Правила дорожного движения ещё никто не отменял для чемпионов», «Нельзя за руль сажать ребёнка, одного уже оштрафовали за видео», «Вот гаишники обрадуются, материальную помощь попросят у наших звёзд!».
Ранее в Сети появилось видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова управляла автомобилем без водительского удостоверения.
Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».
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