Расписание чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года

С 27 сентября по 6 октябре в Дохе (Катар) пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание финалов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха. Расписание финалов

27 сентября

23:59 мск — марафон, женщины.



28 сентября

19:25 — метание молота (женщины).

20:40 — прыжки в длину (мужчины)

21:10 — 10 000 м (женщины).

22:15 — 100 м (мужчины).

23:30 — спортивная ходьба, 50 км (женщины, мужчины).



29 сентября

20:40 — прыжки с шестом (женщины).

21:45 — тройной прыжок (мужчины).

22:35 — эстафета 4x400 м (микст).

23:20 — 100 м (женщины).

23:30 — спортивная ходьба, 20 км (женщины).



30 сентября

20:30 — прыжки в высоту (женщины).

21:20 — 5000 м (мужчины).

21:25 — метание диска (мужчины).

21:50 — 3000 м с препятствиями (женщины).

22:10 — 800 м (женщины).

22:40 — 400 м с барьерами (мужчины).



1 октября

20:05 — прыжки с шестом (мужчины).

21:20 — метание копья (женщины).

22:10 — 800 м (мужчины).

22:40 — 200 м (мужчины).



2 октября

21:40 — метание молота (мужчины).

22:35 — 200 м (женщины).

22:55 — 110 м с барьерами (мужчины).



3 октября

22:35 — толкание ядра (женщины).

23:50 — 400 м (женщины).



4 октября

0:05 — семиборье (женщины).

0:15 — десятиборье (мужчины).

20:15 — прыжки в высоту (мужчины).

21:00 — метание диска (женщины).

21:30 — 400 м с барьерами (женщины).

21:45 — 3000 м с препятствиями (мужчины).

22:20 — 400 м (мужчины).

23:30 — спортивная ходьба, 20 км (мужчины).



5 октября

20:05 — толкание ядра (мужчины).

20:35 — тройной прыжок (женщины).

20:55 — 1500 м (женщины).

21:25 — 5000 м (женщины).

22:05 — 4x100 м (женщины).

22:15 — 4x100 м (мужчины).

23:59 — марафон (мужчины).



6 октября

19:15 — прыжки в длину (женщины).

19:40 — 1500 м (мужчины).

19:55 — метание копья (мужчины).

20:00 — 10 000 м (мужчины).

20:50 — 100 м с барьерами (женщины).

21:15 — 4x400 м (женщины).

21:30 — 4x400 м (мужчины).