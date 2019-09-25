Расписание чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года

С 27 сентября по 6 октябре в Дохе (Катар) пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание финалов.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха. Расписание финалов
27 сентября
23:59 мск — марафон, женщины.
28 сентября
19:25 — метание молота (женщины).
20:40 — прыжки в длину (мужчины)
21:10 — 10 000 м (женщины).
22:15 — 100 м (мужчины).
23:30 — спортивная ходьба, 50 км (женщины, мужчины).
29 сентября
20:40 — прыжки с шестом (женщины).
21:45 — тройной прыжок (мужчины).
22:35 — эстафета 4x400 м (микст).
23:20 — 100 м (женщины).
23:30 — спортивная ходьба, 20 км (женщины).
30 сентября
20:30 — прыжки в высоту (женщины).
21:20 — 5000 м (мужчины).
21:25 — метание диска (мужчины).
21:50 — 3000 м с препятствиями (женщины).
22:10 — 800 м (женщины).
22:40 — 400 м с барьерами (мужчины).
1 октября
20:05 — прыжки с шестом (мужчины).
21:20 — метание копья (женщины).
22:10 — 800 м (мужчины).
22:40 — 200 м (мужчины).
2 октября
21:40 — метание молота (мужчины).
22:35 — 200 м (женщины).
22:55 — 110 м с барьерами (мужчины).
3 октября
22:35 — толкание ядра (женщины).
23:50 — 400 м (женщины).
4 октября
0:05 — семиборье (женщины).
0:15 — десятиборье (мужчины).
20:15 — прыжки в высоту (мужчины).
21:00 — метание диска (женщины).
21:30 — 400 м с барьерами (женщины).
21:45 — 3000 м с препятствиями (мужчины).
22:20 — 400 м (мужчины).
23:30 — спортивная ходьба, 20 км (мужчины).
5 октября
20:05 — толкание ядра (мужчины).
20:35 — тройной прыжок (женщины).
20:55 — 1500 м (женщины).
21:25 — 5000 м (женщины).
22:05 — 4x100 м (женщины).
22:15 — 4x100 м (мужчины).
23:59 — марафон (мужчины).
6 октября
19:15 — прыжки в длину (женщины).
19:40 — 1500 м (мужчины).
19:55 — метание копья (мужчины).
20:00 — 10 000 м (мужчины).
20:50 — 100 м с барьерами (женщины).
21:15 — 4x400 м (женщины).
21:30 — 4x400 м (мужчины).
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