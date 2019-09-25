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Черчесов и Газзаев поздравили сборную России с успехами на ЧМ по борьбе

Черчесов и Газзаев поздравили сборную России с успехами на ЧМ по борьбе
Другие / Борьба 0

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поздравили российских борцов с успешным выступлением на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).

«Завершился предолимпийский чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), где успешно выступила сборная России, завоевав 19 медалей, девять из которых — золотые. В регионах встречают своих героев в аэропорту, проводят чемпионские застолья, ведь уже совсем скоро нужно будет погрузиться в работу для подготовки к главному сезону — олимпийскому. А своего земляка и коллегу, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева с успешным выступлением поздравили выдающиеся тренера-футболисты — наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов и экс-тренер национальной команды, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев», — говорится на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, на чемпионате мира в Казахстане российские борцы завоевали 19 наград (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых), заняв первое место в общекомандном зачёте.

Фотография доступна на странице Федерации спортивной борьбы России в «Инстаграме».

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