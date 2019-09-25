16-летняя фигуристка Тарусина объявила тренеру о завершении карьеры

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов заявил, что его ученица Анна Тарусина прекратила профессиональные тренировки, что фактически означает завершение карьеры.

«Мне она сообщила, что вообще больше не хочет заниматься фигурным катанием и таково её решение. Её мотивы – тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету. Фактически, фигуристка закончила карьеру.

Мы всегда отправляем подумать, но речь не о маленьком ребёнке в этой ситуации. И это решение Аня принимала очень долго. Говорила то «да», то «нет». Решение она это приняла, я не могу с этим ничего поделать. Мы всегда сожалеем о подобном, ведь столько времени потратили и столько работы сделано. Конечно, жаль труда, но такова жизнь", – цитируют Давыдова «РИА Новости».

Напомним, в августе 2016 года перед стартом этапа юниорского Гран-при во Франции Тарусина попала в ДТП. Фигуристку госпитализировали в местную клинику.

В минувшем сезоне Анна стала пятой на чемпионате мира среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка показала восьмой результат.