Лебедев отреагировал на слова Ласицкене о готовности уехать в другую страну

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова прыгуньи в высоту Марии Ласицкене о том, что в случае отстранения РУСАДА, она уедет тренироваться за пределы России, ради участия в Олимпиаде-2020.

«Совершенно не готов осуждать легкоатлетку Марию Лацискене, которая заявила о готовности тренироваться в другой стране, чтобы получить допуск к Олимпиаде в Токио.



По сути, спортсмены стали заложниками ситуации. Это не их задача — разбираться с инсинуациями ВАДА и добиваться восстановления прав РУСАДА. Спортсмены должны хорошо кушать, крепко спать и регулярно тренироваться, чтобы побеждать на соревнованиях. Разбираться с иностранными спортивными чиновниками — задача отечественных спортивных чиновников.



Если спортивные чиновники не справляются со своими задачами, то нет ничего удивительного в том, что спортсмены поедут туда, где им не будут мешать тренироваться и участвовать в соревнованиях. И совершенно незачем тут вспоминать про патриотизм



Допинговые скандалы с участием наших спортсменов необходимо прекратить раз и навсегда, наказать виновных, иначе мы и накануне Олимпиады-2024 будем не обсуждать наилучший состав участников, а опять гадать на ромашке пустят — не пустят!» — написал Лебедев на своей странице в Livejournal.