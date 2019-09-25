Олимпийский чемпион из Таджикистана не выступит на ЧМ из-за подозрений в допинге

Олимпийский чемпион по метанию молота Дилшод Назаров из Таджикистана не примет участия в чемпионате мира – 2019 по лёгкой атлетике в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил, сообщает АР.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit) временно отстранил Назарова от соревнований после повторной проверки допинг-проб с чемпионата мира — 2011 в Южной Корее. Его тест дал положительный результат на запрещённый стероид туринабол.

Золото Назарова 2016 года — единственная олимпийская победа Таджикистана как независимого государства. Годом ранее Назаров был серебряным призёром чемпионата мира.

AIU также отстранил кенийского бегуна, рекордсмена Азии в беге на 5000 м Альберта Ропа, выступающего за Бахрейн. Его обвиняют в нарушении правил доступности для допинг-тестирования во внесоревновательный период.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе пройдёт с 27 сентября по 6 октября.