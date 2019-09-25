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Комиссия спортсменов МОК ждёт скорейшего расследования нового дела против России

Комиссия спортсменов МОК ждёт скорейшего расследования нового дела против России
Другие / Прочие виды спорта 0

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила с заявлением относительно подозрения России в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории. На заседании исполкома ВАДА в Токио присутствовала заместитель председателя комиссии МОК и член комитета спортсменов ВАДА Данка Бартекова.

«Мы были крайне обеспокоены, прочитав последний отчёт и заявление ВАДА о расследовании манипуляций с данными, полученными ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории. Мы понимаем, что ВАДА начала юридическое расследование, основанное на новой информации. Как представители спортсменов, мы ожидаем, что этот процесс произойдёт как можно быстрее, и после его завершения будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, мы приветствуем тот факт, что первые 47 случаев, уже выявленных ВАДА, рассматриваются соответствующими международными федерациями, и мы с нетерпением ждём результатов. Мы очень внимательно следим за развитием событий и будем информировать спортсменов по различным каналам связи, когда у нас появятся новости», — приводит текст заявления «Твиттер» Athlete365.

ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории
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