Комиссия спортсменов МОК ждёт скорейшего расследования нового дела против России

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила с заявлением относительно подозрения России в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории. На заседании исполкома ВАДА в Токио присутствовала заместитель председателя комиссии МОК и член комитета спортсменов ВАДА Данка Бартекова.

«Мы были крайне обеспокоены, прочитав последний отчёт и заявление ВАДА о расследовании манипуляций с данными, полученными ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории. Мы понимаем, что ВАДА начала юридическое расследование, основанное на новой информации. Как представители спортсменов, мы ожидаем, что этот процесс произойдёт как можно быстрее, и после его завершения будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, мы приветствуем тот факт, что первые 47 случаев, уже выявленных ВАДА, рассматриваются соответствующими международными федерациями, и мы с нетерпением ждём результатов. Мы очень внимательно следим за развитием событий и будем информировать спортсменов по различным каналам связи, когда у нас появятся новости», — приводит текст заявления «Твиттер» Athlete365.