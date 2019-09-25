Тренер Лихачёв и четверо игроков — в числе номинантов на Beach Soccer Stars
Международная федерация пляжного футбола опубликовала списки претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера по итогам сезона-2019. Награды будут вручены на гала-вечере Beach Soccer Stars 9 ноября в Дубае, сообщает официальный сайт организации.
В шорт-лист премии Beach Soccer Stars awards вошли 50 игроков и 12 тренеров. Среди лучших игроков четыре россиянина: Максим Чужков, Юрий Крашенинников, Борис Никоноров и Артур Папоротный.
В число 12 номинантов на звание лучшего тренера года вошёл наставник сборной России Михаил Лихачёв.
В голосовании примут участие капитаны и тренеры всех национальных сборных по пляжному футболу.
Голосование также определит лучшего вратаря и звёздную пятёрку игроков.
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