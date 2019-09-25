Тарасова — Ягудину: хватит по шоу кататься, идём на Пекин

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин принял участие в #sitspinchallenge, который начали американцы Брайан Бойтано и Тодд Элдридж. В отличие от бывших соперников Ягудин исполнил волчок на двух ногах – 33 раза на левой и 30 раз на правой. Американцы вращались сидя только на одной ноге и всего 31 раз.
Видео доступно в «Инстаграме» Алексея Ягудина.
В комментариях развернулась дискуссия между тренером Татьяной Тарасовой и бывшим учеником.
Татьяна Тарасова: Всё, хватит по шоу кататься, идём на Пекин.
Алексей Ягудин: Пойдёмте. Только нужно завтра выходить, а то слегка далековато, можно и не успеть. Татьяна Анатольевна, а мне брать своих собак? Вы с Шурой или нет?
Татьяна Тарасова: Все идём на Пекин. Всех берём.
Ягудин выиграл Олимпиаду-2002. Следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.
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