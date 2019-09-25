Ласицкене — о ЧМ: тема рекорда для меня не существует

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не загадывает на какую высоту прыгнет на чемпионате мира в Дохе.

«У нас в принципе такая система, что мы не загадываем ни высоты, ни места. Мы загадываем здоровье и желание достойно выступить. Потому что будет желание – будет форма, будет результат. Ставить самим себе какой-то барьер в виде места и результата – не имеет смысла. Надо просто ехать, выступать и получать удовольствие.

Существует ли для меня тема рекорда? Нет. 2,06 или 2,10 – это очень много для высотника. Не хочу заострять на этом внимание. Нужно быть сконцентрированным на своем результате, работать и, если так нужно будет, то придёт и лучший день, и лучший момент. Мы иногда прыгаем на стартах эту высоту, чтобы мой организм в принципе услышал и почувствовал, что туда можно и нужно забираться. Это входит в нашу подготовку, но голову я себе этим не забиваю.



Стараюсь ничего не читать, хотя знаю, что в СМИ появятся материалы вроде «Чего ждать от спортсменов?», «На кого смотреть?». Я на этом не заостряю внимания. Я сердцем понимаю, что будет много болельщиков, которые будут на меня смотреть и это подстёгивает. Но сильно в этом копаться, забивать голову тем, что на меня смотрит весь мир, что от меня многого ждут, нельзя. Я буду спокойно готовиться, спокойно слушать то, что говорит мне тренер. Его слова для меня всегда первостепенны. Хорошо, что много пишут про лёгкую атлетику, про меня – я это приветствую, но хочу, чтобы это влияло на меня только положительно. А для этого, нужно чуть-чуть придержать эмоции», — приводит слова Ласицкене «Команда России».

Личный рекод Ласицкене — 2,06 м. Мировой рекорд с 1987 года принадлежит болгарке Стефке Костадиновой и равняется 2,09.