iNADO поддержало РУСАДА в ситуации с подделкой базы Московской лаборатории

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) выразил поддержку РУСАДА в ситуации с возможной подделкой проб российских спортсменов в данных Московской лаборатории, предоставленных Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).
В этой ситуации, если не будут предоставлены удовлетворительные объяснения, РУСАДА наряду с другими санкциями будет объявлено не соответствующим Кодексу ВАДА.
«Правильным и единственным юридически верным решением ВАДА в свете дальнейшего нарушения Россией спортивных правил и принципов является объявление Российской национальной антидопинговой организации несоответствующей Кодексу, хотя нет никаких доказательств того, что РУСАДА каким-либо образом причастно.
РУСАДА с момента своего реформирования, который последовал за коррупционной деятельностью предыдущих чиновников, зарекомендовало себя активным и достойным уважения участником международной антидопинговой работы.
В то время как объявление о несоответствии Кодексу необходимо сделать в соответствии с правилами, из всех российских организаций именно РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям в стране.
Спортсмены мира заслуживают честной конкуренции, и существует острая потребность в мощной силе для позитивных изменений внутри России. В соответствии с нашей давней политикой мы будем продолжать поддерживать РУСАДА в их усилиях по достижению этой цели», — цитирует письмо директора iNADO Грэма Стила официальный сайт РУСАДА.
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