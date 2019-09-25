Витюгов: турнир как жизнь: идёт-идёт, а потом заканчивается. Одинаково печально

Гроссмейстер Никита Витюгов, последним из россиян выбывший из розыгрыша Кубка мира по шахматам, подвёл итог своего выступления. В четвертьфинальном матче Витюгов в армагеддоне уступил китайцу Юй Янъи.

«Матч очень слабого качества. Особенно сегодня: что соперник, что я действовали не просто ниже своих возможностей… Другое дело, что это нервы, усталость, в целом всё объяснимо, закономерно. Он играл безобразно, я играл настолько плохо, что… В итоге он чуть меньше ошибся. Такова система, что тут не надо демонстрировать каких-то высот, а надо просто быть чуть лучше, чем соперник. Ну, а уж если соперник совсем ничего не соображает, то…

Приз не главное в этом турнире. Турнир он как жизнь: идёт-идёт-идёт, а потом заканчивается для всех. Одинаково печально. В то же время в Кубке были светлые моменты, и сегодняшний ужасный день их не отменяет. Можно сказать, я горжусь тем, что во время турнира проявил неплохой уровень игры, бойцовские качества", — сказал Витюгов пресс-службе турнира.