Деннис защитил титул чемпиона мира в велогонке с раздельным стартом

Австралийский велогонщик Роан Деннис выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 54 км на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире (Великобритания).

Деннис защитил титул, преодолев дистанцию за 1 час 5 минут 5,35 секунды. Ставший вторым бельгиец Ремко Эвенепул уступил победителю более минуты. Бронзовым призёром стал итальянец Филиппо Ганна.

Единственный представитель сборной России в этой дисциплине Александр Евтушенко показал 42-й результат.



Велошоссе. Чемпионат мира. Йоркшир, Великобритания

Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 54 км

1. Роан Деннис (Австралия) – 1:05.05,35.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия) – отставание 1.08,93.

3. Филиппо Ганна (Италия) – + 1.55,00…

42. Александр Евтушенко (Россия) – + 8.14,45.