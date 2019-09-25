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Деннис защитил титул чемпиона мира в велогонке с раздельным стартом

Деннис защитил титул чемпиона мира в велогонке с раздельным стартом
Другие / Велоспорт 0

Австралийский велогонщик Роан Деннис выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 54 км на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире (Великобритания).

Деннис защитил титул, преодолев дистанцию за 1 час 5 минут 5,35 секунды. Ставший вторым бельгиец Ремко Эвенепул уступил победителю более минуты. Бронзовым призёром стал итальянец Филиппо Ганна.

Единственный представитель сборной России в этой дисциплине Александр Евтушенко показал 42-й результат.

Велошоссе. Чемпионат мира. Йоркшир, Великобритания
Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 54 км

1. Роан Деннис (Австралия) – 1:05.05,35.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия) – отставание 1.08,93.
3. Филиппо Ганна (Италия) – + 1.55,00…
42. Александр Евтушенко (Россия) – + 8.14,45.

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