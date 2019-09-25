Ватерполисты «Синтеза» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» по сумме двух матчей раунда плеф-офф с итальянской «Брешией» вышли в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче «Брешия» обыграла «Синтез» со счётом 13:12. Во второй встрече на своей площадке казанские ватерполисты взяли реванш у итальянцев – 10:7. По 2 гола забили Николай Лазарев, Сергей Лисунов и Адель Латыпов.

Соперниками «Синтеза» по группе Лиги чемпионов стали хорватские «Юг» и «Ядран», «Барселонетта» из Испании, греческий «Олимпиакос», венгерский «Шольнок», немецкий «Шпандау», и «Ядран Карине» из Черногории.

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Ответный матч

«Синтез» (Казань) — «Брешия» (Италия) — 10:7 (2:1, 3:2, 2:2, 3:2).

Первый матч — 12:13.