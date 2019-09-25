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Сборная России по мини-футболу выиграла Кубок Каспия

Сборная России по мини-футболу выиграла Кубок Каспия
Другие / Мини-футбол 0

Сборные России и Ирана в противостоянии 25 сентября выявляли победителя международного турнира по мини-футболу Кубок Каспия, который походил в Астрахани. Хозяева площадки разгромили 12-кратных чемпионов Азии со счётом 9:3 и выиграли трофей. По 2 раза отличились Янар Асадов и Иван Милованов.

Ранее в ходе турнира сборная России обыграла команду Азербайджана (2:1) и разошлась миром с казахстанскими футболистами (1:1).

Самым ценным игроком турнира был признан нападающий сборной России Ромуло.

Мини-футбол. Кубок Каспия. Астрахань
3-й тур

Россия – Иран – 9:3 (4:1).
Голы: Котляров, 1, Давыдов, 6, Асадов, 9, 28, Кудзиев, 14, Антошкин, 22, Ниязов, 24, Милованов, 35, 40 – Исмаилпоур, 15, Оруджи, 36, Азими, 38.

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