Сборная России по мини-футболу выиграла Кубок Каспия
Сборные России и Ирана в противостоянии 25 сентября выявляли победителя международного турнира по мини-футболу Кубок Каспия, который походил в Астрахани. Хозяева площадки разгромили 12-кратных чемпионов Азии со счётом 9:3 и выиграли трофей. По 2 раза отличились Янар Асадов и Иван Милованов.
Ранее в ходе турнира сборная России обыграла команду Азербайджана (2:1) и разошлась миром с казахстанскими футболистами (1:1).
Самым ценным игроком турнира был признан нападающий сборной России Ромуло.
Мини-футбол. Кубок Каспия. Астрахань
3-й тур
Россия – Иран – 9:3 (4:1).
Голы: Котляров, 1, Давыдов, 6, Асадов, 9, 28, Кудзиев, 14, Антошкин, 22, Ниязов, 24, Милованов, 35, 40 – Исмаилпоур, 15, Оруджи, 36, Азими, 38.
- 25 сентября 2019
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