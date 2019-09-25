Ласицкене: я фанат одеяла и подушки

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что шопингу и светской жизни предпочитает комфорт и сон.

«Я фанат одеяла и подушки. Но если серьёзно, я ни к чему не отношусь с фанатизмом. Если мыслить такими категориями, то я не черная и не белая – я серая. Иногда могу послушать музыку, иногда почитать книги — у меня всё волнами. Сейчас, например, читаю – не хочется слушать музыку. Недавно было наоборот. То есть прислушиваюсь к тому, что нужно организму.

Накраситься и выгулять красивое платье? Я себя за это ругаю, потому что мне иногда лень это делать. Бывает проще надеть джинсы и толстовку, так как комфорт важнее. Бывает, когда выходим в театр или в кино, могу что-то подобное сделать. Но тоже по настроению и бывает, что неохота.

Шопинг? Это больше любит муж. Мне нужно чётко знать, что мне нужно. А то могу долго ходить, всё пересмотреть и в итоге уйти ни с чем. Мы тренируемся в ЦСКА, рядом с огромным торговым центром, там можно очень долго ходить и даже половины не пройдешь. Могу пойти туда просто погулять. В последнее время я полюбила магазины, в которых продаются аксессуары и предметы для дома. В моих подписках в «Инстаграме» появились различные дизайнерские аккаунты. Нравится рассматривать дизайн-проекты, интерьерные штучки — свечи, подносы, подушки.

Изменилось ли ещё что-то во мне в связи с замужеством? Могу спокойно погладить рубашку, окно вымыть. Но не сказала бы, что что-то изменилось кардинально. Нравится это делать, потому что, когда Владас говорит, например: «Спасибо, любимая, было очень вкусно», — это приятно, к этому хочется возвращаться и делать ещё и ещё, делать какие-то блюда, делать так, чтобы в доме было чисто», — приводит слова Ласицкене «Команда России».