Украинские спортсмены с нарушениями слуха устроили поножовщину

В Полтаве с многочисленными ножевыми ранениями был госпитализирован мастер спорта по тхэквондо, серебряный призёр Сурдлимпийских игр 2017 года украинец Вадим Боярин, сообщает «Полтавщина». У него произошёл бытовой конфликт с ещё одним спортсменом с нарушениями слуха — Филиппом Полтавцом, занимающимся настольным теннисом.

Спор, произошедший в квартире Полтавца, перерос в поножовщину, и оба спортсмена получили телесные повреждения, но ранения Боярина оказались серьёзнее. Из-за нарушений слуха и речи Вадим не мог позвать на помощь, поэтому решил пойти в людное место. Он прошёл около 500 метров до ближайшего магазина, где ему перевязали раны и вызвали скорую помощь.

Полтавец был задержан. Боярин находится в реанимации. По информации полиции, в квартире Полтавца было обнаружено «вещество растительного происхождения похожее на наркотическое». Когда спортсменам предоставят полную медицинскую помощь, полиция пообщается с ними с привлечением сурдопереводчика.