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Гандболистка Манагарова: Мартин сказал, чтобы мы успокоились

Гандболистка Манагарова: Мартин сказал, чтобы мы успокоились
Другие / Гандбол 0

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова прокомментировала победу в матче с командой Словакии в квалификации чемпионата Европы 2020 года со счётом 34:15. Это была первая игра для Амброса Мартина на посту главного тренера сборной России.

«Начало матча получилось немного нервным, так как все хотели показать себя, ведь мы играли на своей площадке при отличной поддержке болельщиков. Потом наш главный тренер сказал, чтобы мы успокоились и играли в своё удовольствие. И это дало результат. Я очень рада, что возможность сыграть получили все заявленные на матч гандболистки», — приводит слова Манагаровой официальный сайт Федерации гандбола России.

29 сентября во втором матче российские гандболистки на выезде сыграют с командой Швейцарии.

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