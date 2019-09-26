Тренер — о словах Гануса: чувашские атлеты не знают, что такое переливание крови

Заслуженный тренер России и Чувашии по лёгкой атлетике Валентин Давалов прокомментировал слова генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса о запрещённых переливаниях крови спортсменам под прикрытием со стороны региона.

«В основном молодые спортсмены, несовершеннолетние попали под подозрение. Они вообще удивляются и даже представления не имеют о переливании крови. Спрашивали у меня, что это такое. Они уже все говорят, быстрей бы всё это закончилось, потому что неизвестность тянется, ничего не ясно. А тут ещё и переливания крови непонятные появляются, это всех нервирует», — цитирует Давалова ТАСС.

На минувшей неделе девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe.