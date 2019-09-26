Глава РУСАДА Ганус считает, что его системно и безосновательно дискредитируют

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал реакцию российских спортивных деятелей на его интервью L'Equipe, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта.



«Я не понимаю требований заявителей, в том числе и по той причине, что в ходе интервью я не назвал ни одного ФИО спортсмена, по которым заведены дела. И что ещё более не понятно, так это высказывания и требования главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданина Н.А. Панфилова, который должен был знать о том, что я публично опроверг информацию о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови в интервью, данном ранее изданию L'Equipe, о чем есть видео подтверждение моей пресс-конференции. И господин Панфилов не мог об этом не знать.



Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора РУСАДА.



Это можно расценить как организованные действия главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии против РУСАДА и его генерального директора, без всяких на то оснований.



Госпоже Анцелович кратко сообщу следующее: я готовлю детальное письмо в ВАДА, в котором отражу в деталях системное давление на руководителя РУСАДА и таким образом на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в ДАК (Дисциплинарный антидопинговый комитет)», — цитирует Гануса «Р-Спорт».

В Чувашии отреагировали на слова Гануса о запрещённых переливаниях крови атлетам