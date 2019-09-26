Директор Монреальского марафона ушёл в отставку после смерти 24-летнего бегуна

Директор Монреальского марафона Доминик Пише принял решение покинуть свой пост в связи с кончиной 24-летнего участника соревнований Патрика Нили, сообщает Canadian Press. Нили перенёс сердечный приступ за несколько километров до финиша. Врачи прибыли на место спустя семь минут, но спасти его жизнь не смогли.

«Я несу ответственность за все события, которые происходят во время марафона. Случившаяся беда вынуждает меня принять это непростое решение», — сказал Пише.

Ранее организаторы сообщили, что в день марафона были приняты все меры и задействованы ресурсы для обеспечения участников медицинской помощью в случае необходимости.

В 2011 году 30-летний мужчина, принимавший участие в Монреальском марафоне, скончался от сердечного приступа.