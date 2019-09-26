Панкратов: для недоброжелателей Россия и Китай — два прыща на ровном месте

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов прокомментировал решение ВАДА начать расследование в отношении РУСАДА в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.

«Речь идёт не о российских спортсменах, не о РУСАДА, а о России как государстве, которое наряду с Китаем реально руководит своим спортом. Это, с точки зрения недоброжелателей, два прыща на ровном месте. Весь спорт в мире зиждется на общественных организациях. На федерациях, на олимпийских комитетах. Только у нас и в Китае, может, ещё в Беларуси всем спортом управляют министерства. Происходит подталкивание к тому, чтобы государство плюнуло на спорт.



Нам же не говорят, что подтасованы некие условные „шесть проб легкоатлетов“. Всем наплевать. Говорят: „Русские опять “косячат». По большому счёту, нас подталкивают к тому, чтобы Россия ушла с полянки спорта как государство, и вернулась, как это было ещё при Панине-Коломенкине, к общественным организациям. Как это делается во всём мире. Но тут мы потеряем ещё больше. Сейчас всё сведётся к тому, что каждая отдельная федерация будет бороться за своё существование сама. Без помощи министерства спорта или Олимпийского комитета", – заявил Панкратов в подкасте РИА «Новости» «Бей. Беги!»