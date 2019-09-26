Маргиев: на чемпионате мира Баев боролся просто фантастически

Старший тренер сборной России по вольной борьбе U23 Анатолий Маргиев прокомментировал победы Заурбека Сидакова и Давида Баева на прошедшем чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).
«Заурбек Сидаков за один год стал опытнее, повзрослел, и это большой плюс. Но самое главное — тактически правильно боролся, и с американцем, и с кубинцем-итальянцем.
Его главный козырь в том, что он очень послушный и дотошный в выполнении заданий. Но всё равно, он только раскрывается, и его тактический и технический арсенал ещё будет расти. Он долго шёл недовеском, но ближе к старту вес снова взлетел. Обычно бывает, что при мандраже вес падает, а у Сидакова — всё наоборот.
Баев приятно удивил. В прошлом году я его возил на первенство мира U23, и сегодня он был на голову сильнее. Он здорово отборолся на чемпионате страны, а на чемпионате мира — просто фантастически! Думаю, что в весе до 65 кг ему делать нечего, и он будет уходить наверх. Но решать ему самому.
Готов ли он ворваться в олимпийский состав? Он попытается, кто не хочет участвовать на Олимпиаде? Что в весе до 65 кг, что в весе до 74 кг — серьёзный состав, но и Баев, я вам скажу, не промах», — цитирует Маргиева официальный сайт ФСБР.
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