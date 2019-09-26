Шведский тренер обвинён в домогательствах к 14-летней ученице

Шведский тренер обвинён в сексуальных домогательствах к 14-летней ученице, сообщает Expressen. Источник не уточняет, о каком виде спорта идёт речь, говоря лишь, что мужчина долгое время работал в одном из шведских клубов элитного дивизиона.
В октябре 2018 года тренер начал активно переписываться с на тот момент 14-летней ученицей. За полтора месяца они обменялись примерно 7000 сообщениями. В частности, тренер писал, что хочет сделать подопечной массаж, и спрашивал, надета ли на ней пижама, а также делал непристойные предложения.
Мужчина подтвердил следствию, что целовал ученицу, а также прикасался к её груди, но все обвинения в домогательствах отверг. Он утверждает, что лишь фантазировал о возможной близости с девушкой. Следствие также установило, что тренер просил девушку ни о чём не рассказывать родным, так как он может потерять работу.
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