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Ушёл из жизни 24-летний американский дзюдоист, участвовавший в ЧМ-2019

Ушёл из жизни 24-летний американский дзюдоист, участвовавший в ЧМ-2019
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В возрасте 24 лет скончался американский дзюдоист Джек Хэттон, сообщает Inside the Games. Причина смерти пока не называется. За карьеру он дважды становился призёром этапов Гран-при Международной федерации дзюдо. На прошедшем в Токио (Япония) чемпионате мира Джек дошёл до второго раунда.

В 2017 года Хэттон, выступавший в весовой категории до 81 кг, выиграл два турнира Панамериканской серии, а также стал пятым на Панамериканских играх. Он являлся кандидатом на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Федерация дзюдо США выразила «искренние соболезнования семье Хэттона, его партнёрам по команде, тренера и друзьям».

«Джек был одним из ведущих американских дзюдоистов, многократным призёром международных соревнований. Он не будет забыт», — говорится в заявлении.

Источник: Inside the Games

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