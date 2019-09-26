Ушёл из жизни 24-летний американский дзюдоист, участвовавший в ЧМ-2019

В возрасте 24 лет скончался американский дзюдоист Джек Хэттон, сообщает Inside the Games. Причина смерти пока не называется. За карьеру он дважды становился призёром этапов Гран-при Международной федерации дзюдо. На прошедшем в Токио (Япония) чемпионате мира Джек дошёл до второго раунда.
В 2017 года Хэттон, выступавший в весовой категории до 81 кг, выиграл два турнира Панамериканской серии, а также стал пятым на Панамериканских играх. Он являлся кандидатом на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Федерация дзюдо США выразила «искренние соболезнования семье Хэттона, его партнёрам по команде, тренера и друзьям».
«Джек был одним из ведущих американских дзюдоистов, многократным призёром международных соревнований. Он не будет забыт», — говорится в заявлении.
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