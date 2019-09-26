Борец Власов женился на шпажистке Колобовой

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира борец Роман Власов женился на призёре Олимпиады-2016, двукратной чемпионке мира шпажистке Виолетте Колобовой. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском ЗАГСе Москвы.

«Самый счастливый день в моей жизни. 24.09.2019», — написала Колобова в своём «инстаграме».

На церемонии присутствовал трёхкратный победитель Олимпийских игр в греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин.

«Александр Александрович, большая честь для нас, что в этот важный день вы были с нами», — подписала фото Колобова.

Отметим, что это уже вторая свадьба российских борца и фехтовальщицы. Несколько лет назад супругами стали Алексей Мишин и Софья Великая.