Борец Власов женился на шпажистке Колобовой
Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира борец Роман Власов женился на призёре Олимпиады-2016, двукратной чемпионке мира шпажистке Виолетте Колобовой. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском ЗАГСе Москвы.
«Самый счастливый день в моей жизни. 24.09.2019», — написала Колобова в своём «инстаграме».
На церемонии присутствовал трёхкратный победитель Олимпийских игр в греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин.
«Александр Александрович, большая честь для нас, что в этот важный день вы были с нами», — подписала фото Колобова.
Отметим, что это уже вторая свадьба российских борца и фехтовальщицы. Несколько лет назад супругами стали Алексей Мишин и Софья Великая.
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