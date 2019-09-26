Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. Второе место заняла Серафима Саханович. Третий результат продемонстрировала Елизавета Нугуманова.
Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева – 80,60.
2. Серафима Саханович – 67,33.
3. Елизавета Нугуманова – 66,87.
4. Анастасия Гулякова – 66,22
5. Анастасия Губанова – 65,63
В соревнованиях одиночников лидерство захватил Александр Акимов.
Мужчины. Короткая программа
1. Александр Акимов – 80,63.
2. Андрей Зубер – 80,53.
3. Леонид Свириденко – 80,36.
4. Кирилл Соколов – 76,75.
5. Андрей Лазукин – 75,78.
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, опередив Туктамышеву
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