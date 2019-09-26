Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. Второе место заняла Серафима Саханович. Третий результат продемонстрировала Елизавета Нугуманова.

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Первый этап

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева – 80,60.

2. Серафима Саханович – 67,33.

3. Елизавета Нугуманова – 66,87.

4. Анастасия Гулякова – 66,22

5. Анастасия Губанова – 65,63

В соревнованиях одиночников лидерство захватил Александр Акимов.

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Акимов – 80,63.

2. Андрей Зубер – 80,53.

3. Леонид Свириденко – 80,36.

4. Кирилл Соколов – 76,75.

5. Андрей Лазукин – 75,78.