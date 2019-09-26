Россиянин Даниелян выиграл короткую программу на этапе юниорского ГП в Загребе

В Загребе (Хорватия) стартовал этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидерство захватил россиянин Артур Даниелян. На третьей строчке располагается его соотечественник Андрей Мозалёв. Второй результат продемонстрировал представитель США Эндрю Торгашев.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Загреб.

Юниоры. Короткая программа

1. Артур Даниелян (Россия) – 82,11.

2. Эндрю Торгашев (США) – 80,53.

3. Андрей Мозалёв (Россия) – 78,85.

4. Сун Сато (Япония) – 78,41.

5. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,32.

6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,41.

7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 66,76.

8. Басар Октар (Турция) – 66,74.

9. Марк Городницкий (Израиль) – 66,11.

10. Матиас Белоградский (Чехия) – 62,97.