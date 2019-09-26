Россиянин Даниелян выиграл короткую программу на этапе юниорского ГП в Загребе
В Загребе (Хорватия) стартовал этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидерство захватил россиянин Артур Даниелян. На третьей строчке располагается его соотечественник Андрей Мозалёв. Второй результат продемонстрировал представитель США Эндрю Торгашев.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Шестой этап. Загреб.
Юниоры. Короткая программа
1. Артур Даниелян (Россия) – 82,11.
2. Эндрю Торгашев (США) – 80,53.
3. Андрей Мозалёв (Россия) – 78,85.
4. Сун Сато (Япония) – 78,41.
5. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,32.
6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,41.
7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 66,76.
8. Басар Октар (Турция) – 66,74.
9. Марк Городницкий (Израиль) – 66,11.
10. Матиас Белоградский (Чехия) – 62,97.
Гуменник обошёл Даниеляна в борьбе за золото на юниорском Гран-при в Челябинске
- 26 сентября 2019
-
16:41
-
16:16
-
15:03
-
14:19
-
14:09
-
13:52
-
12:34
-
12:11
-
11:28
-
10:53
-
10:29
-
10:05
-
10:00
-
09:41
-
09:20
-
00:16
- 25 сентября 2019
-
23:41
-
23:14
-
22:39
-
22:27
-
22:11
-
21:26
-
21:06
-
20:42
-
20:24
-
19:56
-
19:28
-
18:39
-
18:24
-
18:11
-
17:46
-
17:23
-
16:25
-
16:06
-
15:55
Партнерский контент