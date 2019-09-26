Велогонщица Гареева: пропуск поворота в «разделке» на ЧМ — это только моя ошибка

Российская велогонщица Айгуль Гареева, одержавшая победу в гонке с раздельным стартом среди юниорок на чемпионате мира в Йоркшире, рассказала, что вина в пропуске одного из поворотов лежит только на ней, а вовсе не на работавшем на трассе маршале.

Видео доступно на канале UCI в «Твиттере».

«Это была только моя ошибка, все показывали на трассе нормально, но я в тот момент даже наушники уже убрала, потому что нервничала очень сильно. В голове было «только вперёд, только вперёд», всё остальное просто исчезло. Переживала из-за разрыва по времени с соперницей и вот так все вышло.



Уже думала, что вообще много проиграю и с серебром нужно смириться, но сделала что могла и в итоге выиграла!



Мне вообще «разделка» нравится и интересно ее ехать. В детстве я с базы до дома ехала 20 километров. Туда-обратно это 40 километров в одного. Вот так каталась, утром, вечером, несмотря на погоду — дождь там или нет, неважно. Так что я привыкла. Может корни моей любви к «разделке» именно оттуда. Едешь, никто тебе не мешает, все от тебя зависит. Мне это нравится», — приводит слова Гареевой «Р-Спорт».