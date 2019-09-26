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Первые партии 1/2 финала КМ по шахматам в Ханты-Мансийске завершились вничью

Первые партии 1/2 финала КМ по шахматам в Ханты-Мансийске завершились вничью
Другие / Шахматы 0

Китайский шахматист Дин Лижэнь белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Юй Янъи в первой партии полуфинального раунда Кубка мира. Соревнования с призовым фондом в $ 1,6 млн в настоящий момент проходит в Ханты-Мансийске.

В другом полуфинале француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Вторые полуфинальные партии состоятся 27 сентября. Если между шахматистами вновь будет зафиксирована ничья, им придётся выявлять сильнейшего на тай-брейках. Он запланированы на 28 сентября.

Финал Кубка мира и матч за третье место будут состоять из четырёх партий, которые будут сыграны с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк.

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