Фигурист Ковтун: ТВ смотрю нечасто, но не могу пропустить бои Нурмагомедова
Бывший российский фигурист Максим Ковтун рассказал, что прочив видам спорта по телевидению предпочитает смешанные единоборства и практически не пропускает бои с участием Хабиба Нурмагомедова.
«Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют», — приводит слова Ковтуна Nevasport.
Напомним, 23 апреля Максим объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.
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