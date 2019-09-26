Фигурист Ковтун: ТВ смотрю нечасто, но не могу пропустить бои Нурмагомедова

Бывший российский фигурист Максим Ковтун рассказал, что прочив видам спорта по телевидению предпочитает смешанные единоборства и практически не пропускает бои с участием Хабиба Нурмагомедова.



«Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют», — приводит слова Ковтуна Nevasport.



Напомним, 23 апреля Максим объявил о завершении профессиональной карьеры.



Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

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