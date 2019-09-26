На корабле «Полтава» впервые подняли паруса

На возрождённом паруснике петровской эпохи — линейном корабле «Полтава» — впервые подняли все 10 парусов общей площадью 1000 кв. м.
«Это событие было запланировано на другую дату, но произошло раньше, так как сегодня идеально подходили погодные условия, и мы немного опередили свой график. Мне было очень приятно, возвращаясь из командировки, увидеть не только мачты корабля на фоне строящегося «Лахта центра», а ещё и наполненные паруса», — отметил главный строитель корабля Михаил Плеханов.
Напомним, воссозданный линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» спустили на воду в День города 27 мая 2018 года в яхт-клубе Санкт-Петербурга. Реплику линейного корабля «Полтава» начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава», основанной яхт-клубом Санкт-Петербурга.
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