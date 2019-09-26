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Организаторы Кубка мира по регби сделали мем из дроп-гола россиянина Кушнарёва

Организаторы Кубка мира по регби сделали мем из дроп-гола россиянина Кушнарёва
Другие / Прочие виды спорта 0

Организаторы Кубка мира по регби, который в эти дни проходит в Японии, обратили внимание на дроп-гол россиянина Юрия Кушнарёва и посвятили ему специальный проморолик.

Видео доступно на японской странице Кубка мира в «Инстаграме».

Встреча сборных России и Самоа на Кубке мира в Японии прошла 24 сентября и завершилась со счетом 9:34. Кушнарёв отметился результативным действием во втором тайме.

В первом туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30. 3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.

Дроп-гол — единственная возможность в регби набрать очки ударом по воротам «с игры». При этом мяч обязательно должен сначала коснуться газона, а уже затем пролететь между штангами ворот. Это результативное действие оценивается в 3 очка.

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