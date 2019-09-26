Крамер: такие, как Большунов, рождаются раз в 20 лет, в России должны быть рады

Один из тренеров российской команды по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о сотрудничестве с лидером мужской сборной Александром Большуновым.
«Для любого тренера будет хорошим опытом поработать с таким спортсменом. Он очень молод, силён и талантлив, такие атлеты рождаются, возможно, раз в 20 лет в мире. В России должны быть счастливы, что за команду выступает такой лыжник. Для других спортсменов он является хорошим раздражителем. И выйти на такой же уровень. Надеюсь, в будущем нам это удастся сделать. Но, ещё раз, для российского лыжного спорта просто здорово, что есть такой спортсмен, как он», — сказал Крамер в интервью YouTube-каналу «На лыжи».
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года.
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