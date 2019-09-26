Валуев — россиянам: когда встретите Зеппельта, выскажите всё, что о нём думаете

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мнением о допинговом скандале вокруг российского спорта.

«У нас многие любят ездить за границу, поэтому, когда встретите такого парня, как Хайо Зеппельт, скажите всё, что вы о нём думаете. Потому что именно он поделился информацией о возможной подтасовке допинговых проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству.



Мало того, нас ещё и от чемпионата мира по футболу хотят отстранить. Это связано с допинговым скандалом, который набирает обороты. Одна из популярнейших многотиражных газет Великобритании продолжает набрасываться на Россию. Видимо, не дает им покоя успешно проведённый чемпионат мира 2018 года.

России по определению завидуют, но лично меня это не радует. Зависть не порождает ничего хорошо, это порождает только зло», — сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».