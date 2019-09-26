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Видео: слёзы и отчаяние велогонщика, которому никто не пришёл на помощь

Видео: слёзы и отчаяние велогонщика, которому никто не пришёл на помощь
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский гонщик Херман Дарио Гомес Бесерра стал одним из главных героев молодёжного чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который проводится в Йоркшире.

В ходе соревнований спортсмен проколол колесо. Ему оставалось проехать 77 километров до финиша. Он остановился на обочине и ждал прибытия сервисной бригады своей команды. Но оно обернулось бесконечностью. Охваченный горем молодой велогонщик расплакался.

Колумбиец наблюдал, как проезжали машины других команд и нейтральные технички, и ни одна из них не остановилась, чтобы помочь. Устав от ожидания, он взял велосипед и пошёл к финишу. После нескольких шагов наконец-то появилась машина помощи его команды. Но потерянное время это уже вернуть не помогло.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport UK.

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