Восходящую звезду спринта из Ямайки простили за проваленный допинг-тест
Ямайская легкоатлетка Бриана Уильямс избежала дисквалификации за использование запрещенного диуретика — гидрохлоротиазида — и сможет выступить на чемпионате мира в Дохе (Катар). Такое решение принято 26 сентября Независимой антидопинговой дисциплинарной комиссией (IADP), сообщает Trackalerts.com.
В июне 2019 года Уильямс во время национальных соревнований сдала положительную пробу на запрещённый препарат.
В IADP посчитали, что спортсменка не нарушила правила, поскольку таблетки дал ей другой человек, а она не планировала использовать допинг в ходе соревнований в июне 2019 года. В организации молодой спортсменке сделали выговор и рекомендовали пройти образовательную программу по правилам борьбы с допингом в спорте.
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