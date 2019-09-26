Восходящую звезду спринта из Ямайки простили за проваленный допинг-тест

Ямайская легкоатлетка Бриана Уильямс избежала дисквалификации за использование запрещенного диуретика — гидрохлоротиазида — и сможет выступить на чемпионате мира в Дохе (Катар). Такое решение принято 26 сентября Независимой антидопинговой дисциплинарной комиссией (IADP), сообщает Trackalerts.com.

В июне 2019 года Уильямс во время национальных соревнований сдала положительную пробу на запрещённый препарат.

В IADP посчитали, что спортсменка не нарушила правила, поскольку таблетки дал ей другой человек, а она не планировала использовать допинг в ходе соревнований в июне 2019 года. В организации молодой спортсменке сделали выговор и рекомендовали пройти образовательную программу по правилам борьбы с допингом в спорте.