Словенские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал чемпионата Европы

Мужская сборная Словении в полуфинальном матче чемпионата Европы по волейболу на домашнем стадионе в Любляне обыграла команду Польши со счётом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).



Самыми результативными в команде Словении стали Тине Урнаут (18 очков), Клемен Чебуль (15) и Тончек Штерн (14). У поляков — Вильфредо Леон (22), Михал Кубяк (14) и Давид Конарски (9).

В финальном матче сборная Словении сыграет с победителем пары Сербия — Франция, эта игра пройдёт 27 сентября.



Ранее действующий чемпион Европы сборная России сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.