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Словенские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал чемпионата Европы

Словенские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал чемпионата Европы
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная Словении в полуфинальном матче чемпионата Европы по волейболу на домашнем стадионе в Любляне обыграла команду Польши со счётом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).

Самыми результативными в команде Словении стали Тине Урнаут (18 очков), Клемен Чебуль (15) и Тончек Штерн (14). У поляков — Вильфредо Леон (22), Михал Кубяк (14) и Давид Конарски (9).

ЧЕ-2019 (м). 1/2 финала
26 сентября 2019, четверг. 21:30 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Словения

В финальном матче сборная Словении сыграет с победителем пары Сербия — Франция, эта игра пройдёт 27 сентября.

Ранее действующий чемпион Европы сборная России сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

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