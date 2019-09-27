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Загитова выступит в ледовом шоу Навки

Загитова выступит в ледовом шоу Навки
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщил продюсер Евгений Вольтов.

Видео доступно на странице teamzagitova в «Инстаграме».

Премьерный показ ледового спектакля запланирован на 27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт». Навка также опубликовала видео с Загитовой в своей ленте, но лишь намекнула про её участие в шоу.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева также станет героиней ледового представления. Она выступит в главной роли в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.

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