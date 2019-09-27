Загитова выступит в ледовом шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщил продюсер Евгений Вольтов.

Видео доступно на странице teamzagitova в «Инстаграме».



Премьерный показ ледового спектакля запланирован на 27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт». Навка также опубликовала видео с Загитовой в своей ленте, но лишь намекнула про её участие в шоу.



Ранее стало известно, что Евгения Медведева также станет героиней ледового представления. Она выступит в главной роли в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.